Zorlu maratondan güçlenerek çıktık

Önceki gün İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nin gerçekleştirilmesinin ardından AK Parti 81 ilde kongrelerini tamamladı. Kongre maratonuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, Büyük Kongre'ye hazırlanacaklarını belirtti. Başkan Erdoğan, 29 ilde kongrelere katıldığını hatırlatarak, "Kongrelerimiz AK Parti'ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan güçlenerek çıkmıştır. Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik" dedi. Partililere teşekkür eden Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kongre sürecimizin başından itibaren gece gündüz demeden koşturan her kademedeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah hepinizden razı olsun diyorum. Göreve yeni başlayan kardeşlerimize başarılar diliyor, bayrağı devreden kardeşlerime hizmetleri için teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal etmiş dostlarımıza, büyüklerimize ve kardeşlerimize Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum. Durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.