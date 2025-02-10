2 milletlerarası anlaşma Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı

Gabon ile yapılan anlaşmada da 3 Mart 2024'de Antalya'da imzalanan " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" yürürlüğe girdi.

Buna göre, iki ülke dostane ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla Ankara ve Librevil'deki diplomatik temsilciliklerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi hususunda anlaştı.