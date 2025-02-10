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Giriş Tarihi: 10.2.2025 10:20

22 ilde FETÖ “Kıskaç 38” operasyonu: 24 kişi tutuklandı

Son 1 haftadır 22 ilde FETÖ'ye yönelik devam eden 'Kıskaç-38' operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 24'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
22 ilde FETÖ Kıskaç 38 operasyonu: 24 kişi tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat'ta FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-38' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 'FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek', 'Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak', 'FETÖ terör örgütüne finans sağlamak' ve 'Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından aranan 45 şüpheli yakalandı.

Adliyelere sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemlerinin sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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22 ilde FETÖ “Kıskaç 38” operasyonu: 24 kişi tutuklandı
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