AK Partili Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’in sözlerine sert tepki: Turist gibi gelip söylediklerin depremzedeye hakaret

"DEPREM TURİSTİ GİBİ GELİP SÖYLEDİKLERİNİ DEPREMZEDE OLARAK HAKARET KABUL EDİYORUM"

"Özgür Özel'in deprem turisti gibi gelip, 'hiçbir şey yapılmadı' demesini ben siyasetçi olarak değil, depremzede olarak hakaret kabul ediyorum." diyen Yayman, "14-28 Mayıs seçimlerini kaybedince de, 'hakkımız haram olsun' diyorlardı. Böyle bir kafa. Daha fazlasını söylerim ama bu ekranlara da, bana da yakışmaz." şeklinde konuştu.

"YAYMAN'A İNANMIYORSAN KENDİ VEKİLİNE SOR!"

Yayman şöyle devam etti:

Deprem bölgesinde 201 bin ev teslim edildi. Yıl sonunda tüm evler teslim edilecek. Hüseyin Yayman'a inanmıyorsun, kendi vekiline sor. Onlar sana yapılan evleri söyler. Ona sormadın valiye sor, bakanlığa sor.