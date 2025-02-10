AK Partili Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’in sözlerine sert tepki: Turist gibi gelip söylediklerin depremzedeye hakaret

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP lideri Özgür Özel'e deprem konutları ile ilgili sözleri nedeniyle ateş püskürdü. Yayman, Özel'e, "Deprem turisti" derken, muhalefetin zayıflığını da, "Yol sorunu, hastane sorunu, uydu sorunu her şeyi çözüyoruz. Ama muhalefet sorununu çözemiyoruz. Ciddi bir muhalefet olmaması milli güvenlik sorunu." sözleriyle eleştirdi.
"BİZİMLE HİÇBİR ORTAK DUYGUYU PAYLAŞMAMALARI BİZİ ÜZÜYOR"
Yayman'ın A Haber'deki Memleket Meselesi programındaki sözleri şöyle:
"Deprem bir ulusal güvenlik meselesidir. Biz Hatay'da bir depremi yaşamadık, yer küre üzerindeki dünyanın en büyük depremini yaşadık. Şehirler yok oldu, şehirlerin hafızası yok oldu. Muhalefetin lideri geldi acıları paylaşmak, empati kurmak yerine, 'burada hiçbir şey yapılmadı' dedi. Bizimle hiçbir ortak duyguyu paylaşamaması bizi üzüyor.
"DEPREM TURİSTİ GİBİ GELİP SÖYLEDİKLERİNİ DEPREMZEDE OLARAK HAKARET KABUL EDİYORUM"
"Özgür Özel'in deprem turisti gibi gelip, 'hiçbir şey yapılmadı' demesini ben siyasetçi olarak değil, depremzede olarak hakaret kabul ediyorum." diyen Yayman, "14-28 Mayıs seçimlerini kaybedince de, 'hakkımız haram olsun' diyorlardı. Böyle bir kafa. Daha fazlasını söylerim ama bu ekranlara da, bana da yakışmaz." şeklinde konuştu.
"YAYMAN'A İNANMIYORSAN KENDİ VEKİLİNE SOR!"
Yayman şöyle devam etti:
Deprem bölgesinde 201 bin ev teslim edildi. Yıl sonunda tüm evler teslim edilecek. Hüseyin Yayman'a inanmıyorsun, kendi vekiline sor. Onlar sana yapılan evleri söyler. Ona sormadın valiye sor, bakanlığa sor.