Bakan Tekin net konuştu: Mülakatlarda müdahale yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vav TV'de yayınlanan, Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğündeki "Gençlerle Baş Başa" programına konuk oldu. Programda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, eğitimde yapılan değişiklikler hakkında konuştu. Tekin, "Dünyada çocuklar artık bilgiyi edinmekte sıkıntı yaşamıyorlar. Bizim kitaplarımız hala çocuğa tanımı ezberleterek bilgiyi veriyor. Nerede kullanacağını, ne işine yarayacağını söylemeden bunları onlara vermek içinde yaşadığımız çağda doğru değil " diye konuştu. Tekin, "Çocuklarımızın önce Türkçeyi, ana dillerini öğrenmeleri lazım." dedi. Bakan Tekin, "Ben vatandaşın çocuğunu emanet edeceğim öğretmen yetiştireceğim, bana 'Mülakat yapma' diyorsunuz, kusura bakmayın. Benim ödevim, adalete uygun, hak yemeden bir sınav yapmak ve vatandaşın çocuğunu emanet edebileceği öğretmenler istihdam etmek. Ben dahil hiçbir kişi mülakatlara müdahale edemez" ifadelerini kullandı.