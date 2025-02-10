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Giriş Tarihi: 11.2.2025 03:55

Çorum’da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Çorum’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İHA
Çorum’da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde geçmiş dönemde örgüt adına faaliyette bulunan 5 yabancı şahsın Çorum'da bulunduğu tespit edildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dökümanlara el konuldu.

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Çorum’da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
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