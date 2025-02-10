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Giriş Tarihi: 10.2.2025 14:29

Emine Erdoğan'dan Malezya ziyaretine ilişkin paylaşım

Başkan Erdoğan'ın, resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Malezya ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Türkiye ve Malezya'nın köklü mirası, gençlerin enerjisi ve ortak ideallerimiz, ülkelerimizi daha parlak bir geleceğe taşıyacaktır" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan’dan Malezya ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kuala Lumpur'da, STK temsilcileri, kamu çalışanları ve kıymetli üniversite öğrencileriyle "Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Programı"nda buluşmaktan memnuniyet duyduk.

Türkiye ve Malezya'nın köklü mirası, gençlerin enerjisi ve ortak ideallerimiz, ülkelerimizi daha parlak bir geleceğe taşıyacaktır. Bu anlamlı programın tüm katılımcılar için ilham verici olmasını diliyor, samimi ev sahiplikleri için dost ve kardeş Malezya halkına teşekkür ediyoruz."

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Emine Erdoğan'dan Malezya ziyaretine ilişkin paylaşım
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