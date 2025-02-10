FETÖ’cülerin, hukuku kötüye kullanımına son

Son dönemde, bazı firari FETÖ mensuplarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki mevcut düzenlemeyi suistimal ederek, Türkiye'deki vatandaşlara karşı vekâleten tazminat davaları açtıkları ortaya çıkmıştı. Savcılıklara yapılan başvuruların büyük çoğunluğu takipsizlikle sonuçlanmasına rağmen, firarilerin yurt dışından geçersiz vekâletlerle açtırdığı bazı davalarda tazminat kararları verildi.

FETÖ'CÜLERİN HUKUKU KÖTÜYE KULLANMASINA SON

Adalet Bakanlığı harekete geçti. Firari FETÖ'cülere darbe niteliğinde bir karara imza atılıyor. "Dava ehliyeti olan herkes, davasını kendisi veya tayin ettiği vekil aracılığıyla açabilir veya takip edebilir" şeklinde olan kanundaki mevcut hükme, Yapılacak değişiklikle, "Ancak hakkında yakalama emri verilen veya kaçaklık kararı bulunan kişiler, davasını bizzat açıp takip etmek zorundadır" ifadesi eklenecek. Bu değişiklikle birlikte firari FETÖ'cülerin Türkiye'de vekâlet yoluyla dava açmasının önüne geçilecek.