Gazeteciyi döven iki sanığa dava açıldı

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün Şanlıurfa'da karantinada bulunan 35 köpeği Ankara'ya getirerek tutuklandığına ilişkin davada 10 Haziran 2024'te görülen duruşmayı takip eden muhabir A.F.G'yi iki sanık darp etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Özgünlü'nün tutuklanmasının ardından adliyenin otoparkından çıkış görüntüsünü çektiği sırada sanıklar Fulya Törün ile Nuray Akyol'un gazeteci A.F.G'ye küfür ederek darb ettikleri ve kıyafetini yırttıkları tespit edildi.

BEŞ DAKİKA BOYUNCA DARP ETMİŞLER

İddianamede ayrıca 5 dakika boyunca sürdüğü ve polis memurlarının araya girerek arbedeyi ayırmaya çalıştıkları ancak saldırganların gazeteciyi bırakmayarak darp etmeye devam ettikleri ifade edildi. Adli tıp raporunda ise gazeteci A.F.G.'nin vücudunda çok sayıda darp ve tırnak izi olduğu kaydedildi.

6'ŞAR YIL HAPİS CEZASI İSTEDİ

Sanıklar Fulya Törün ile Nuray Akyol hakkında 'basit yaralama', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.