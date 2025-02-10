İŞKUR ve MCBÜ arasında gençlik programı protokolü imzaları atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda duyurulan İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine iş gücü deneyimi kazandırmayı ve gelir desteği sağlamayı hedefliyor. İŞKUR Gençlik Programının üniversite öğrencilerinin faydalanabilmesi için yapılması gerekenler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde düzenlenen imza töreninde ele alındı.

ÖĞRENCİLERE 1392 KONTENJAN AYRILDI

İŞKUR Gençlik Programı çerçevesinde, üniversite öğrencilerine çeşitli iş alanlarında çalışma imkanı sunulacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler için toplamda 1392 kontenjan ayrıldı. Programa katılan öğrenciler, ilgi ve yeteneklerine uygun bir alanda haftada en fazla 3 gün çalışabilecekler. Bu program, öğrencilerin kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapmalarını sağlayacak önemli bir fırsat sunuyor.

PROGRAMIN DETAYLARI

Gelir Desteği: Programa katılan öğrencilere günlük 1083 TL ödeme yapılacak.

5 gün çalışıldığında aylık 5.415 TL,

14 gün çalışıldığında ise yaklaşık 15.162 TL gelir desteği sağlanacak.

Sigorta Primleri: Öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18 yaşını doldurmuş üniversite öğrencileri başvurabilecektir. Başvuru yapacak öğrencilerin, hanesinde 3 asgari ücretten az gelir bulunanlar arasında yer alması gerekmektedir. Başvurular, 12-16 Şubat 2025 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.