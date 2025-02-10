Melih Gökçek Mansur Yavaş’ın sosyal yardım algısını rakamlarla çürüttü

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği sosyal yardım rakamlarını değerlendirdi. Verilere göre, ABB'nin toplam bütçesinden (ASKİ ve EGO hariç) sosyal yardımlara sadece %4,5 ayrıldığı ortaya çıktı. Yavaş yönetiminin sosyal yardımlar adı altında 22.565 emekliye aylık yalnızca 271 TL, 203.758 vatandaşa yıllık 1.720 TL, 212.393 kişiye toplamda yılda sadece 3,5 kg et ve 201.206 vatandaşa ise yıllık 1.000 TL yardım yaptığı belirlendi.

Gökçek, bu yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine yetmediğini vurgulayarak, Yavaş'ın düşük seviyede tuttuğu bu yardımları abartarak bir seçim kampanyasına dönüştürdüğünü ve 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aynı yöntemle algı oluşturmayı hedeflediğini söyledi.