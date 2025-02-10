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Giriş Tarihi: 10.2.2025 10:01

MİT mensuplarının kimliklerini deşifre eden Özdağ'a bir dava daha... 7 yıl hapsi istendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Halit TURAN Halit TURAN
MİT mensuplarının kimliklerini deşifre eden Özdağ’a bir dava daha... 7 yıl hapsi istendi

Ümit Özdağ, yaptığı basın açıklamasında "Türk ordusu 2 bin kilometre uzaklıkta, Libya'da bir Arap iç savaşına müdahil hale getirilmiş ve halen çatışmaların içindedir" diyerek Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu iki kişinin rütbeleri ve açık isimlerini açıklayıp şehit olduklarını söyledi. Özdağ hakkında o dönem açıklamalarında MİT mensubu olan iki kişinin isimlerini vermesinden dolayı 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27/2 maddesince resen soruşturma başlatılarak fezleke hazırlandı.

DOKUNULMAZLIĞI KALKINCA SORUŞTURMA BAŞLADI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Ümit Özdağ'ın 14 Mart 2023 tarihinde yapılan 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde yeniden seçilememesi nedeniyle, yasama dokunulmazlığı bulunmadığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma açılması gerektiğini bildirdi. 14 Haziran'da 2024'te ifadesi alınan Özdağ hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununa Muhalefet suçunu işlediği belirtilerek iddianame hazırlandı. Özdağ, MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini ifşa etme suçundan üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. İddianamenin kabulüyle birlikte Özdağ, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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MİT mensuplarının kimliklerini deşifre eden Özdağ'a bir dava daha... 7 yıl hapsi istendi
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