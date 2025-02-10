‘Murat amca, bize oyun parkı yap’

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde Hatay'ın Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi'nde oturan bazı ailelerin evleri ya yıkıldı ya da ağar hasar aldı. Bunun üzerine TOKİ tarafından mahalleye yakın olan bölgede inşasına başlanan köy konutları kısa sürede tamamlandı. Çekilen kura sonucu 25 depremzede aile, aynı mahallede yaklaşık 100-150 metre uzaklıkta yapılan köy evlerine kavuştu. Aileler şimdi yeni yuvalarında çocuklarıyla birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. Geniş bahçeli dizayn edilen evlerinin avlusunda bisiklet binen çocukların kefiyeleri de yerinde. Çocukların tek sıkıntısı, depremde yıkılan evlerinin yanında bulunan oyun parkına aileleri araçlar geçtiği için gitmelerine izin vermemeleri.

"MURAT AMCAMIZ ÇÖZER"

Tehlike olur diye aileleri tarafından tek başına parka gönderilmeyen çocuklar ise çareyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bekliyor. Yeni yuvalarının önünde SABAH objektifine poz veren çocuklar, "Murat amcayı televizyonlardan görüyoruz, çocuklar halı saha istemiş, hemen yapmış. Biz de park istiyoruz. Bizim parkımızı Murat amcamız yapar" dedi.

EVLERİMİZ HARİKA

Çiğdem Bulut ise, "Evlerimiz harika yapılmış. Torunlarım bahçede doya doya oyun oynuyor. Ancak oyun parkı eski yıkılan evimizin yanında kaldı. Oraya göndermek istemiyoruz. Çünkü yoldan geçen geçen araçlardan korkuyoruz. Çocuklarımızın gözümüzün önünde olmasını istiyoruz. Sayın bakanımız köy evlerimizin uygun olan noktasına evlerimiz gibi çok güzel bir oyun parkı yaparsa özellikle çocuklarımız çok mutlu olacak" diye konuştu.