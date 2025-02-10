Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Savcılık 'şaibeli' iddiaları nedeniyle CHP 38. Olağan Kurultay'ı hakkında inceleme başlattı
Giriş Tarihi: 10.2.2025 13:45 Son Güncelleme: 10.2.2025 14:09

SON DAKİKA | Savcılık 'şaibeli' iddiaları nedeniyle CHP 38. Olağan Kurultay'ı hakkında inceleme başlattı

Son dakika haberi: Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında ‘kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı’ iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA | Savcılık ’şaibeli’ iddiaları nedeniyle CHP 38. Olağan Kurultay’ı hakkında inceleme başlattı
Son dakika haberi: Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında 'kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı' şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunuldu.

Söz konusu ihbar üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı ile evrakı yetki alanı olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

KILIÇDAROĞLU TANIK OLARAK İFADEYE ÇAĞIRILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu şaibe iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yaptıkları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.

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SON DAKİKA | Savcılık 'şaibeli' iddiaları nedeniyle CHP 38. Olağan Kurultay'ı hakkında inceleme başlattı
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