SON DAKİKA | Savcılık ’şaibeli’ iddiaları nedeniyle CHP 38. Olağan Kurultay’ı hakkında inceleme başlattı

Son dakika haberi: Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında 'kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı' şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunuldu.Söz konusu ihbar üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı ile evrakı yetki alanı olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

KILIÇDAROĞLU TANIK OLARAK İFADEYE ÇAĞIRILDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu şaibe iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında yaptıkları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.