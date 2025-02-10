Türk gıda sektörü Hanau’da buluştu

Türk gıda sektörünün Avrupa pazarındaki sorunlarını ele almayı, çözüm önerileri geliştirmeyi ve sektördeki paydaşlar arasında ortak akıl anlayışı oluşturma amacıyla Hanau kentinde gıda zirvesi gerçekleştirildi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Hessen Şubesi'nin gerçekleştirdiği zirveye Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu, Müsiad Genel Başkan Vekili Doğan Alperen, Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler GM Ferhat Çolak, Müsiad Hessen Başkanı Muhsin Kınık, Müsiad Avrupa Gıda Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Çetinkaya ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden çok sayıda işadamı katıldı.

"BAŞARI GURUR VERİYOR"

Almanya ile Türkiye'nin önemli bir ticari partner olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Almanya, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 14., en fazla ithalat gerçekleştirdiği 17. ülke. Almanya'ya ihracatımızın en fazla gerçekleştirdiği sektörler, otomotiv, otomotiv yan sanayi, hazır giyim, metal eşyalar, sebze meyveler ve elektrikli makineler. Almanya'ya toplam ihracatımızın yüzde 11,5'ini, oluşturan tarım ürünleri her yıl artış göstererek 2 milyar 300 milyon dolara ulaştı. Bakanlık olarak iş insanlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu yolda çalışmalarımızı sizlerle birlikte hız kesmeden sürdürüyoruz. Desteklerimiz devam edecek" şeklinde konuştu

BAKANDAN BAŞARI MESAJI

Zirvede, gıda tedarik zinciri, sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve dijitalleşme gibi önemli konuları ele alındı, otorumlar gerçekleştirildi. İş insanları bakanlık yetkililerine yaşadıkları zorlukları anlatma fırsatı buldu. İş yoğunluğundan dolayı zirveye katılamayan Tarım ve Ormanı Bakanı İbrahim Yumaklı, video mesaj göndererek iş dünyasına başarılar diledi. Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu, konsolosluk olarak her zaman iş insanlarının yanında olduklarını vurguladı.

Firmaların stand kurup ürünlerini de tanıttığı zirveyi, destekleyen sponsor firmalara teşekkür plaketi verildi.