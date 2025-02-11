CHP’nin şaibeli kongresine soruşturma

Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı sonrasında 'Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldı' şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı ile evrakı yetki alanı olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şaibe iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yaptıkları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.

Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı, 5 Kasım 2023'te Ankara'da gerçekleşti. CHP'de 1.368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gitti. İlk turda Özgür Özel 682, Kılıçdaroğlu'nun 664 oy aldığı seçimlerin ikinci turunda ise Özel 812, Kılıçdaroğlu 536 oy aldı.

1 OYA 150 BİN TL RÜŞVET!

Kongre öncesi seçimlere yönelik "delege avı" pek çok defa haberlere konu olmuştu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu, kurultayda bir belediye meclis üyesinin bir il delegesine oy karşılığı 150 bin TL para teklif ettiğini belirten ses kaydını dinlediğini ifade etmişti.

Yerel Yönetim Sorumlusu CHP'li Tolgahan Erdoğan ise delege avı için kurultayda yaklaşık 1.5 milyar TL'nin kullanıldığını iddia etmişti.



"DELEGEYE 1.5 MİLYAR TL RÜŞVET VERİLDİ"

Kemal Kılıçdaroğ-Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bili- lu'na bilinen CHP'li Tolgahan nen Erdoğan, kurultay sonrası, seçimleri etkilemek ve delege-delegenin Özel'e oy verme-nin vermesi için 1.5 milyar TL si harcandığı iddiasını dile getirmiş.





'150 DELEGE SATIN ALINDI'

ESKI Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, İmamoğlu'nun, Özgür Çelik ve Özgür Karabat üzerinden kendisine ulaştığını, değişimci adayları desteklemeleri için doğudaki delegelere kişi başı 1.500 ila 10.000 dolar arasında para verildiğini söylemişti. SABAH'a konuşan Çakır, "O kurultay baştan aşağı şaibeliydi. En az 150 delege satın alındı. Özgür Özel, İmamoğlu'nun parasıyla o koltukta oturuyor" ifadelerine yer verdi. Murathan YILDIRIM/ANKARA