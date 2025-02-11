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Giriş Tarihi: 12.2.2025 04:17

Dışişleri Bakanlığı'ndan Guatemala'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Guatemala'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Guatemala halkına taziyelerini sundu

AA
Dışişleri Bakanlığı’ndan Guatemala’ya taziye mesajı

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Guatemala şehrinde meydana gelen otobüs kazasından dolayı derin üzüntü duyuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Guatemala halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 51 kişi hayatını kaybetmişti.

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kaza nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan etmişti.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Guatemala'ya taziye mesajı
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