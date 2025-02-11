‘Dünya beşten büyüktür’ İdeali için prangaları parçalayalım

Başkan Recep Tayip Erdoğan dün 3 ülkeyi kapsayan Asya çıkarmasının ilk ayağı Malezya'daydı. Kuala Lumpur Havalimanı'nda Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile eşi Dr. Van Azizah İsmail tarafından karşılanan Erdoğan, fahri doktora beratı verilmesi töreninde ve 'Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği' toplantısında konuştu:

Dünya yeni bir paylaşım kavgasında. Oyunun kurallarını belirleyenler 2'nci Dünya Savaşı'nın galipleri. Doğu'dan Batı'ya aktarılan kaynakların önemli bir kısmı bu ülkelerin refahını finanse etmek için kullanıldı. Elimizi vicdanımıza koyup lütfen şu sorulara cevap verelim. Bağımsızlık hareketlerinin önünün askeri darbelerle kesilmesi tesadüf mü? Soğuk savaşın iki ana aktörü arasındaki bilek güreşinin kurbanlarının mazlum milletler olması rastlantı mı? Büyük güçlerle ticari ilişkilerini daha dengeli bir noktaya çekmek isteyen liderlerin alaşağı edilmesi masum mu? Bugün dünya nüfusunun yüzde 55'inin toplam gelirden aldığı payın yalnızca yüzde 1.3 olması sorun değil mi? Kuzey Amerika'da doğan bir çocuğun, Afrika'da yaşayan 70 çocuktan daha fazla imkâna sahip olması normal mi? Zorbayı, seçkini, zengini koruyan bu yapının aynı şekilde devam etmesi mümkün değil. Adaletin vahşi çıkarlar uğruna rafa kaldırıldığı yerde barış, huzur ve kalkınma olmaz.

Giderek artan dayatmalar, imtiyazlarını kaybetmek istemeyenlerin çırpınışları... Bu adaletsiz düzene itirazımızı açıkça dile getiriyoruz. Türkiye 2 milyarı aşan İslam âleminin temsil edilmediği bir yapının adil olmadığı için adalet dağıtamayacağına inanıyor. Dünya nüfusunun dörtte birinin dışlandığı bir yapıdan küresel istikrar ve barışa hizmet beklenemez. Herkesi kucaklayan, adil, paylaşımcı ve güven esasına dayalı yeni bir küresel düzenin inşası tercihten öte zorunluluktur.

"Dünya beşten büyüktür" idealinin kuvveden fiile çıkması, zihinlere vurulan prangaların parçalanmasıyla olacak. 'İmtiyazlılar kulübü' bunu istemese de ekonomik, ticari, sosyal ve uluslararası temsil bakımından daha adil bir dünya mümkündür. Bu konuda üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız ve bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmenin mücadelesini veriyoruz.



FİLİSTİN HALKINA İKİNCİ BİR NEKBE YAŞATMAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ



Batı dünyası Gazze'de 471 gün süresince çok kötü bir imtihan verdi. İnsani değerler ve uluslararası hukuk adına gerçekten büyük bir çöküşe şahit olduk. 360 kilometrekareye sıkıştırılan 2 milyon insan en barbar soykırımlardan birini iliklerine kadar yaşadı. Buna rağmen izzetli Gazzeli kardeşlerimiz teslim olmadı, zalimler karşısında diz çökmedi, vatanlarını terk etmedi.

Gazze'de 61 binden fazla masum şehit oldu. Okullar, kiliseler, camiler ve üniversiteler bombalandı. Direniş güçlerinin kahramanca mücadelesi sayesinde İsrail stratejik hedeflerine ulaşamadı. Neticede bizim de katkı verdiğimiz bir süreç sonunda 19 Ocak'ta Filistin direniş hareketi Hamas ve İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldı. Ancak İsrail'in hukuk tanımaz ve şımarık tavrını sürdürdüğünü görüyoruz. Filistinlileri binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün etmeye yönelik tekliflerin bizce ciddiye alınır bir tarafı yoktur. Bu arada Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir.



GAZZE'DEKİ 100 MİLYAR DOLARLIK ZARAR NETANYAHU'DAN TAHSİL EDİLSİN



Gazze'deki binaların yüzde 80'i yıkıldı. 50 milyon tonu aşkın devasa bir enkazdan bahsediliyor. Gazze'deki yıkımın mali faturası 100 milyar dolar. Bu ağır faturanın müsebbibi de İsrail ve Netanyahu hükümeti. İsrail kendi başına bu faturayı mutlaka ödemeli. İsrail yönetiminden bu yıkımın bedeli tahsil edilmeli ve bununla Gazze'de yeniden inşa süreçleri başlatılmalı.

Tazmin edilmeyen her zarar faili daha da azgınlaştıracaktır. Netanyahu, 15 aydır topraklarından kopartamadığı Gazzelilere yer arayacağına bu zararı tedarik edeceği kaynak aramalı.



FİLİSTİN'E VİCDAN BORCUMUZ VAR



Türkiye 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük bir yıkım yaşadı. 53 binden fazla canımızı kaybettik. 311 bini aşkın bina kullanılamaz hale geldi. Bu vahim tabloya rağmen depremin üzerinden 2 yıl bile geçmeden enkazı kaldırdık. İnşaatlara başladık ve şimdiye kadar 201 bin konutu teslim ettik. Bu yıl bitmeden 453 bin konut ve işyerini teslim edeceğiz. Aynı inşa ve ihya başarısını Gazze'de de İslam dünyası olarak sergileyebiliriz. Gazze'yi yeniden ayağa kaldırabiliriz. İsrail devleti ve haydut yerleşimciler tarafından gasp edilen evleri, arazileri, işyerleri de hak sahibi Filistinlilere iade edilmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti kurulmalıdır. Tüm bunların mazlum Filistin halkına vicdan borcumuz.



FAHRİ DOKTORA BERATI VERİLDİ



Başkan Erdoğan'a Malezya'daki Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde, Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edildi. Başkan Erdoğan konuşmasında "Dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında kabul edilen Malaya Üniversitesi'nin bu unvanı tevcih etmesini, şahsıma, ülkeme ve milletimize gösterilen teveccühün bir tezahürü olarak kabul ediyorum. Çok sayıda genç burslarla hem Türkiye'de hem Malezya'da öğrenim görmeye devam ediyor" dedi. Emine Erdoğan da berat töreniyle ilgili "Tanıklık etmekten büyük onur duyduk" mesajını paylaştı.



MALEZYA BAŞBAKANI ENVER İBRAHİM:



ERDOĞAN SINIRLARIN ÖTESİNE GEÇEN BİR LİDER

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, fahri doktora töreninde yaptığı konuşmada Türkiye ve Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdı: Türkiye, ulusal şuuru ve onuru olan jeopolitik bir güç. Geçmiş beklentilerin prangalarından artık kurtulmuş bir ülke, özgürleşme ve geleceğe anlamlı bir şekilde yürüme imkânı kazanmış bir halkla karşı karşıyayız. Erdoğan'ın hikâyesi büyük bir meydan okuma. Tutukluluktan devletin başına giden bir öyküsü var. Bu, sadece bir hayatta kalma hikâyesi değil, bir gurur hikâyesi. Zorlukların karşısında yenilmeme ve güçlü, kararlı ilerleyişe devam etme hikâyesidir. Türkiye, bugün her zaman olduğundan daha güçlü, daha özgüvenli ve daha kararlı. Kendi modern tarihi boyunca olmadığı şekilde öz güvenli bir ülkeden bahsediyoruz ve bunun sebebi de sizin yaptıklarınız, sizin çabalarınız Sayın Erdoğan. Bugün sizleri burada ağırlıyoruz, sadece bir devlet başkanı unvanıyla değil. Sayın Emine Erdoğan, sadece lider eşi olarak burada bulunmuyorsunuz. Sınırların ötesine geçen, etkisi hissedilen bir lidersiniz ve tüm dünyada sevilen, takdir görülen bir lider olduğunuz için bizlerle olmanız, bizleri çok gururlandırıyor.



MALEZYA'YLA TİCARETTE HEDEF 10 MİLYAR $



TUSAŞ Malezya yüzden fazla Malezyalı genç mühendise çalışma imkânı sunan etkin bir tesis haline dönüştü. Savunma sanayii firmalarımızın işbirliği ile ikinci parti kıyı görev gemileri inşa edilmeye başlandı. ANKA İHA'lar konusunda önemli işbirliğimiz var. Ticaret hacminde ortaya koyduğumuz hedeflere uygun olarak 2024 yılında 5 milyar doları aştık. Ticareti dengeli şekilde 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.





PETRONAS KULESİ'NDE AİLE FOTOĞRAFI

Erdoğan çifti, Malezya'da Petronas İkiz Kuleleri'ni ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan kendilerine eşlik eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Van Azizah İsmail'le kulenin en üst katında hatıra fotoğrafı çektirdi.



ORTAK HAYALLERİMİZ BİZİ PARLAK GELECEĞE TAŞIYACAK



Emine Erdoğan, sosyal medyadan Malezya ziyaretiyle ilgili paylaşımında "Türkiye ve Malezya'nın köklü mirası, gençlerin enerjisi ve ortak ideallerimiz, ülkelerimizi daha parlak bir geleceğe taşıyacaktır. Bu anlamlı programın tüm katılımcılar için ilham verici olmasını diliyor, samimi ev sahiplikleri için dost ve kardeş Malezya halkına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.





ABDÜLHAMİD HAN'I ANDI

Başkan Erdoğan, Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ın ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Alemibekaya irtihalinin 107'nci yıldönümünde ulu hakan, cennetmekan Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ı rahmetle, minnetle, tazimle yad ediyorum" ifadesini kullandı.