Gebelik okulu doğal doğumları artırdı

Emine Erdoğan'ın destek verdiği ve pilot il olarak Konya'da hayata geçirilen 'İlk Adım Ebe Gebe Okulu' projesi kapsamında 2019'dan bugüne kadar 10 bin kişiye eğitim verildi. Sezaryen doğum oranının Türkiye ortalaması yüzde 65'lerdeyken, burada eğitim alanların sezaryen oranı ise yüzde 35 oldu. Gebeler eşleriyle birlikte bu eğitime katılmaktan oldukça mutlu. 2017'de hayata geçirilen 'İlk Adım Ebe Gebe Okulu'nun, Emine Erdoğan tarafından 2019 yılında resmi açılışı yapılıp tanıtımı gerçekleştirildi. Pilot il olarak Konya'da hayata geçirilen proje ile anne adaylarının sağlıklı ve normal yollardan doğum gerçekleştirmeleri hedeflendi. Eğitimler bebek daha anne karnındayken başlıyor ve sonrasındaki süreci kapsıyor. Bu kapsamda gebe-psikolog buluşması, gebe-diyetisyen ve gebe-fizyoterapist buluşmaları yapılıyor.

Doğumdan sonra da psikolog, diyetisyen ve emzirme konusunda sorun yaşayan annelere destek verilmeye devam ediliyor. İlk Adım Ebe Gebe Okulu Proje Koordinatörü Doç. Dr. Engin Dinç, SABAH'a konuştu. Dinç, "Aileler burada 2 günlük 12 saatlik bir eğitim alıyor. Anne adayları doğumla ilgili bilinmezlikleri, korkularını daha rahat yönetebilir hale geldiler. Doğuma daha rahat ve güvende hissederek giriyorlar. 'Sağlıklı anne sağlıklı bebek' burada öğrettiğimiz cümlelerden bir tanesi. Normal veya sezaryen olabilir. En önemli şey ise sağlıklı anne, sağlıklı bebek. 6 yıldır 10 bine yakın aileye ücretsiz olarak eğitim verdik. Gebelik öncesi ve gebelik sonrası egzersizlerle ilgili fizyoterapistimizle birlikte planlama yapıyoruz. Emzirme danışmanlığı veriyoruz. Bittikten sonra aynı zamanda ilk adım annebabalık okulumuz var. Özellikle 0-2 yaş arasındaki çocukları hayata hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunları gösteriyoruz. Bu okul gebelikle ilgili tüm süreci kapsayan çok kapsamlı bir okul. Bir babamız, 'Doğumun sadece annenin işi olduğunu sanıyordum ama bütün babaların erkeklik gururunu bir kenara bırakıp bu eğitime gelmelerini istiyorum' demişti. Bu annenin olduğu kadar babanın da doğumu. 1200 personelimize hem doğumhanelerde çalışan hem de acil sağlık merkezlerinde çalışan sağlık personelimize eğitim verdik. Böylelikle Konya'da ortak bir doğum dili ve doğum sevgisi oluştu" dedi.

BİRE BİR DESTEK

Engin Dinç, "Yaklaşık 5 yıl önce de 60 personelimizle gönüllü destekçilik programı başlattık. Personelimiz bu iyilik projesinin kendilerine çok iyi geldiğini söylüyorlar. Gebelere destek olmak ve o doğum anına şahit olmanın mucizesini yaşadılar. 2 bine yakın gebeye kamu hastanelerinde bire bir destek sağladık. Türkiye'deki sezaryen oranları yüzde 65'lerde, biz bu verileri kendi okulumuzda yüzde 35'lere düşürdük. Daha geniş kitlelere insanlara ulaşmak istiyoruz. Annelerimizin doğumlarını güzelleştirmek, keyifli hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.





KORKULARI YENMEYİ ÖĞRENDİK

İlk çocuğuna 25 haftalık hamile olan Kübra Arslantalay (26), "Burası çok güzel bir yer. Bana çok katkısı oldu. Öğrendiklerim hem benim için hem bebeğim için çok önemli. Burada olduğum için mutluyum. Bedenimiz açısından rahatlama, psikolojik açıdan rahatlama gibi eğitimler de var. Beslenme konusunda da destekler alıyorum. Doğum burada çok yönlü olarak ele alınıyor. Burası sayesinde bütün korkularım hafifledi. Bilmediğimiz şeyden daha çok korkarız. Burada eğitim sayesinde korkularımızı yeniyoruz. Doğum yapmış arkadaşlarımız da gelip tecrübelerini paylaşıyor" dedi.





İKİNCİ HAMİLELİKTE DE BU OKULA GELDİLER

İLK Adım Ebe Gebe Okulu'nda eğitim alan çiftlerden biri de İsmail ve Şerife Çınar çifti. 3 yıllık evli oldukları belirten Şerife Çınar, burada aldıkları eğitimle 16 ay önce normal doğumla anne olduğunu söyledi. Şu anda 20 haftalık hamile olan ve yeniden eğitim almak için geldiğini belirten Çınar, "Biz çok faydalandık. Bütün ailelerin gelmesini, zaman ayırmalarını istiyoruz" dedi. İsmail Çınar ise, "Bu eğitimin katkısını doğum sürecinde çok hissettik. Eğitime gelmeyen bizi anlayamaz. Burada hem teorik hem de uygulamalı bilgiler veriyorlar. Memnun kaldık, bütün ailelere tavsiye ederim" dedi.

TÜM HASTANELERDE YAYGINLAŞIYOR

SAĞLIK Bakanlığı tarafından normal doğumun özendirilmesi, tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen oranlarının azaltılması ve nüfus artış hızının sürdürülebilir bir seviyede tutulması amacıyla 3 Ekim 2024'te "Normal Doğum Eylem Planı" uygulamaya konuldu. Ülke genelinde çok sayıda hastanede bulunan gebe okulu, çiftleri doğum öncesi ve sonrası süreçle ilgili bilgilendiriyor. Suda doğum yöntemi de Türkiye genelindeki çok sayıda devlet hastanesinde uygulanıyor.