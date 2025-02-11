Malezya Cumhurbaşkanı Enver’den Başkan Erdoğan paylaşımı: Kalbimin tek sahibi...

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya temaslarının ardından sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan ile olan fotoğraflarını Türkçe bir şarkı ile paylaştı.

Başbakan İbrahim, fotoğrafları paylaştığı gönderide İrem Derici'nin "Kalbimin tek sahibi" adlı şarkısını kullandı.

"TİCARİ İŞBİRLİĞİ ARTIRILMALI"

Malezya Başbakanı İbrahim'in kısa sürede ses getiren paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu akşam, iki günlük resmi ziyareti kapsamında Malezya-Türkiye İş Forumu'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldim. Konuşmamda ülkelerimiz arasındaki ticari işbirliğinin acilen artırılması gerektiğini vurguladım. Bu iş forumunun Erdoğan'ın ziyaretinin son programı olduğunu göz önünde bulundurarak, kendisinin ve heyetin katılımından duyduğum memnuniyeti ifade ederek, kurulan ilişkinin gelecekteki iş birliğine geniş bir etki yapacağını belirttim. Teşekkür ederim, görüşmek üzere"