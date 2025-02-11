MİT’in "Siber Vatan"ın korunmasına yönelik çalışmaları hız kazanacak

MİT'in 2024 Faaliyet Raporu resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Rapora göre "Siber Vatan"ın korunmasına yönelik çalışmaları hız kazanacak. MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın tarafından kaleme alınan sunuş kısmında yer alan bilgilere göre MİT artık gelişen teknolojiyle eşgüdümlü olarak kullandığı yöntemleri de değiştirecek.

Faaliyet raporuna göre gelişen teknolojiler sayesinde bilgi toplama, analiz etme ve güvenlik sağlama süreçlerinin artık büyük ölçüde dijital sistemlere ve yapay zeka tabanlı yöntemlere evrildiğine dikkat çekildi.



Kalın tarafından kaleme alınan yazıda MİT'in siber güvenlik, kriptoloji, yapay zeka, uydu ve sinyal istihbaratı alanındaki yeteneklerini artırarak hibrit tehditlerle daha etkin mücadele imkanına kavuştuğu vurgulandı. Kalın metinde MİT'in siber güvenlik atılımları ile devlet kurumlarına yönelik siber saldırılara karşı atılan adımlarla millî güvenliğin sağlandığını aktardı.

Metinde dikkat çeken bir diğer kısım ise yapay zeka ve siber vatan konuları oldu. Kalın "Teşkilat, önümüzdeki dönemde de yapay zekâ teknolojisinden daha fazla istifade edecek ve 'Siber Vatan'ın korunmasına yönelik çalışmalara hız kazandıracaktır" ifadelerine yer verdi.