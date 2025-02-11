Giriş Tarihi: 11.2.2025 13:39Son Güncelleme: 11.2.2025 13:49
SON DAKİKA... CHP'de ön seçim tarihi belli oldu: 23 Mart'ta sandık başına gidecekler
Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibeli kurultay iddiaları tartışılırken cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçim tarihi açıklandı. CHP üyeleri 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidecek.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçim tarihi açıklandı. CHP üyeleri 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidecek.
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SON DAKİKA... CHP'de ön seçim tarihi belli oldu: 23 Mart'ta sandık başına gidecekler