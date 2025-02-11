SON DAKİKA| İstanbul’da CHP’li belediyelere terör operasyonu! Başkan yardımcıları gözaltında

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle birlikte yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; "Kent Uzlaşısı" adı formülünün teorisinin terör örgütü yönetimince yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, batı il ve ilçelerindeki Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmalarının, yerel yönetimlerde yer almalarının ve siyasi bir denge olmalarının amaçlandığı değerlendirildi.

ARALARIN BELEDİYE BAŞKANI YARDIMCILARI VAR

Terör örgütünün HDK Çatı Yapılanmasının İstanbul'dafaaliyet gösteren mensuplarına ilişkin yürütülen ana soruşturma evrakı incelendiğinde ele geçirilen örgütsel arşive göre terör örgütünün paralel meclis yapılanmasında HDK mensubu şüpheliler tespit edildi. Bunların arasında C.Y., Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, L.G.,Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, B.K., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi, E.G., Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi, G.A., Fatih Belediye Meclis Üyesi, H.Ö. Tuzla Belediye Meclis Üyesi, N.A., Adalar Belediye Meclis Üyesi,

S.G. Şişli Belediye Meclis Üyesi ve T.Ş., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi yer alıyor.

TERÖR TALİMATIYLA

2024 yerel seçimler sonrasında terör örgütünce verilen talimatla "Kent Uzlaşısı" faaliyeti kapsamında seçilmeleri sağlanarak görev yapmaya başladıkları ve halen görevli oldukları, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu, şüphelilerin terör örgütünün Kent Uzlaşısı faaliyeti kapsamında faaliyet yürüten örgüt mensuplarından oldukları tespitine varıldı.



TÜM ŞÜPHELİLER YAKALANDI



Tespit edilen bu şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınması, örgütsel doküman ve sair suç delillerin ele geçirilebilmesi için bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. C.Y. ve L.G.'nin görev yaptıkları Belediye Başkanlıklarındaki odalarında arama işlemleri devam ediyor.