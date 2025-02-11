SON DAKİKA | Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a hapis cezası

DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Hakkâri Yüksekova'da, terör örgütü PKK'ya yönelik askeri operasyonların durdurulması için sivillere kapalı olan yüksek güvenlikli bölgeye girmeye çalıştığı için terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan'ın "terör örgütüne yardım etmek" gerekçesiyle yeniden yargılandığı davanın 8'inci duruşması Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Belediye Başkan Zeydan, duruşmaya katılmazken, dosyanın avukatı Mahsuni Karaman'ın dosyadan çekilmesi üzerine, Mehmet Emin Aktar dosyaya avukat olarak katıldı. Aktar, reddi hâkim talebinde bulunurken, mahkeme talebi reddetti. Mahkeme heyeti, sanık Abdullah Zeydan'ı silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçundan istinaf yolu açık olmak suretiyle 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırmasına karar verdi. Sanık avukatları gerekçeli karar açıklandıktan sonra Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesine itirazda bulunacak. Mahkemenin verdiği mahkumiyet kararı kesin karar olmamasına rağmen DEM'li Van Belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılmasının atamasının da yolunu açtığı belirtildi. Bu arada, Ocak ayında DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'da aynı mahkemede 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmıştı. Alağaş, bir gün sonra görevden alınırken İçişleri Bakanlığı'nca belediyeye görevlendirme yapıldı.

YENİDEN YARGILANLANMASINA KARAR VERİLDİ

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018'deki duruşmada eski HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. Ancak, Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesince karar bozulmuştu. Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından 6 Ocak 2022'de tekrar görülen davada Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetmiş, daha sonra Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesince karar bozulmuş ve Zeydan'ın yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

VAN'DA GÜVENLİK ÖNLEMİ&NBSP;

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın ceza alması nedeniyle Van'da belediye çevresi ile kentte polis yoğun güvenlik önlemi aldı.