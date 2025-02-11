TBMM Dışişleri Komisyonu, 5 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın 29 Ocak'ta Türkiye'de görüştüğünü anımsatarak, görüşmelerde PKK-PYD/YPG/SDG gibi uzantıların Suriye'den temizlenmesi hususunda tam mutabakat sağlandığını belirtti.

Filistinlilerin Gazze'den sürülmesine dair ABD Başkanı Donald Trump'ın dile getirdiği hususların asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Oktay, Trump'un söz konusu önerilerinden bir an önce vazgeçmesini dilediklerini söyledi.

Fuat Oktay, 28. Yasama Dönemi'nde Komisyona esas olarak havale edilen toplam kanun teklifi sayısının 142, Komisyonda halen bekleyen teklif sayısının 39 olduğunu bildirerek, bugün 5 kanun teklifinin değerlendirmeye sunulacağını belirtti. Oktay, bu anlaşmalardan ikisinin Filistin devletiyle imzalanan anlaşmalar olduğunu, bunlardan ilkiyle Filistin'e en çok gözetilen ulus statüsünün tanındığını anlattı.

Komisyonda boş bulunan üyeliklere değinen Oktay, İYİ Parti Grubu kontenjanından Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile Yeni Yol Partisi kontenjanından İstanbul Milletvekili Hasan Karal'ın seçildiğini; Komisyon bünyesindeki Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu üyeliği için Yeni Yol Partisinden Karal'ın, İYİ Parti'den boşalan üyelik için de Muğla Milletvekili Metin Ergun'un belirlendiğini açıkladı.

İŞTE KABUL EDİLEN 5 KANUN TEKLİFİ

Komisyonda daha sonra 5 kanun teklifi görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

- "Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın 26. ve 31. Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 17. Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 18/5/2017 Tarihli ve GA17/7/438 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

- "Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmasının 47. Maddesinin Tadiline İlişkin Olarak Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 21. Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 4/9/2021 Tarihli ve GA21/442 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

- "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Medya Forumu Tüzüğü ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Komisyonu, görüşülen kanun teklifleri konusunda bilgilendirdi. Yılmaz, Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun, toplam 31 projeyle en fazla proje desteği verdiği üye ülkenin Türkiye olduğunu, projelerin toplam değerinin 848 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, bir soru üzerine, İslam Kalkınma Bankasıyla yakın ilişkileri sürdürdüklerini aktardı. Dönmez, "İlk 10 sermayedar içerisindeyiz ve uygun koşullu kredilerle kalkınma odaklı, reel sektör projelerimize destek almaya devam ediyoruz. İslam Kalkınma Bankasına da Türkiye'de bir ofis açıldı. İslam Kalkınma Bankası grubumuzun ülkemize yönelik aktif portföyü, yani ödemeleri başlamış, devam eden 62 tane projesi var. Bunların toplam tutarı 2,8 milyar dolar. Toplam portföy büyüklüğüne baktığımızda İslam Kalkınma Bankasının yüzde 20 civarında bir orana tekabül ediyor." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin verdiği paranın üzerinde bir katkı sağladığına işaret ederek, "1975 yılından bu yana toplam 12 milyar dolar." dedi.

Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, "Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmasının 47. Maddesinin Tadiline İlişkin Olarak Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 21. Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 4/9/2021 Tarihli ve GA21/442 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin şunları kaydetti:

"Kanun değişikliği ile Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumuna, faaliyet gösterdiği ülkelerde döviz kısıtlamalarından muaf olması imkanı tanınmış olacaktır. Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun öncelikli alacaklı statüsü ve kredi notu da korunmuş olacaktır. Bu da borçlanma maliyetlerine ve kullandırdığı kredilerin maliyetlerine olumlu yansıyacaktır."

"BAKANLIĞIMIZ TAVRINI ORTAYA KOYDU"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, "iktidarın, ABD Başkanı Donald Trump'un Gazze açıklamalarına yönelik geç açıklama yaptığı" yönündeki iddialara ilişkin şunları paylaştı:

"Filistin meselesinde gecikerek değil, tam Trump'ın konuştuğunun ertesi günü, hatta saat farkını da koyarsak belki on-on iki saat sonrasında Sayın Bakan bu konuda açıklamayı yaptı Türkiye adına. Daha sonrasında da Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Zaten Bakanlığımız tavrını hemen o konuda açıkça ortaya koydu. Zaman farkını da dediğim gibi koyarsanız çok kısa bir süre sonrasındadır. Bu konuda Türkiye başından beri elinden gelen her şeyi yapıyor."

Türkiye ile Filistin arasındaki anlaşmayla ilgili kanun teklifine dair değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, İsrail'in saldırılarının 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren bir ateşkesle nihayete erdiğini, geçici ateşkesin kalıcı hale gelmesi için katkı sağladıklarını söyledi.

Yılmaz, "İsrail saldırıları sonucunda büyük bir yıkıma uğrayan Filistin'in ekonomik kalkınmasının sağlanması ve bunun desteklenmesi için ticaret ve yatırım işbirliğimizin güçlendirilmesi, hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Milletvekillerinin soruları üzerine Yılmaz, Türkiye'nin, Filistin konusunda en başından beri elinden geleni yaptığını vurguladı.

Trump'ın Gazze planına yönelik Yılmaz, şu açıklamada bulundu:

"Şu anda da böyle bir gelişme olursa, ilk etapta İslam Konferansı Teşkilatını toplantıya çağırmak için harekete geçmiş durumdayız. Bakanlar Konseyini toplantıya çağırdık, İcra Komitesi de toplantıya çağrıldı. Toplanması için gerekli organizasyonları yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Arap Birliği ve İslam Konferansı Teşkilatının beraber neler yapabileceği konusunda da şu anda gerekli araştırmaları yapıyoruz. Bu konuda hazırlıklarımız var. Bakanlık olarak öncelikli konularımızdan bir tanesi. İslam Konferansı Teşkilatındaki ilgili birimleri toplantıya çağırdık, tarih bekliyoruz."

"SOMUT TEKLİFLERİMİZ OLDU"

"ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını çekeceği ve bunun karşılığında İsrail ile Türkiye arasında yeni bir sayfa açılacağı" söylemlerinin aktarılması üzerine de Yılmaz, şöyle konuştu:

"ABD'nin kendi kararı. Kararın ne olacağını bekliyoruz. ABD'nin güvenlik ihtiyaçlarının neler olduğunu biliyoruz, onlar da bizimkileri biliyor. ABD'nin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için gerekebilecek neredeyse bütün konularda bizim çok somut tekliflerimiz oldu. Somut örnek vermek gerekirse, bunlardan bir tanesi DEAŞ'cıların kaldığı cezaevleri ve bunların yönetimiyle ilgiliydi. Biz bu konuda gerek Türkiye olarak gerek Suriye yönetimi, gerek Suriye yönetimi ve Türkiye olarak, eğer bu da olmazsa Irak ve Türkiye olarak, yani her tür seçenekte bu sorunun çözümüne dair üzerimize düşenleri yapmak ve terörle mücadele konusunda katkı sağlamak için tekliflerimizi sunduk. DEAŞ'ın tekrar Suriye'yi ve Irak'ı tehdit etmemesi için Türkiye, Irak, Ürdün ve Suriye, 4'lü bir DEAŞ'a karşı mücadele koalisyonu oluşturuyoruz. Bunun içerisinde istihbarat paylaşımından ortak operasyona kadar her tür seçenek yer alacak.

Hukuki olarak bu konuda elimizden gelen her şeyi yaptık. Dışişleri olarak da Ticaret Bakanlığımız da gerekli çalışmaları yaptı. Bu konuda ticaret kısıtlandı. Türkiye'den başka İsrail'le bir şekilde ilişkisi olan, resmi ilişkisi devam edip de Türkiye gibi bu konuda tedbir alan başka bir ülke dünyada yok. Yapılabilecek şeyin en üst düzeyinde gerekeni yaptık."

Bakan Yardımcısı Yılmaz, bu konudaki en büyük delilin, İsraillerinin bu konuda Türkiye'ye yönelik eleştirileri olduğunun altını çizerek, İsrail konusunda her zaman net olduklarına dikkati çekti.

Filistin'de Türk şirketleri tarafından gerçekleştirilebilecek büyük ölçekli projelerin düşük kalkınma ve istihdam sorununun çözümüne katkı sağlayabileceğini düşündüklerini belirten Yılmaz, "Bu bağlamda önem verdiğimiz projelerden biri Filistin'in Cenin şehrinde inşa edilecek Serbest Sanayi Bölgesi Projesi'dir. İki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin gelişmesi için yasal altyapıyı oluşturmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonda daha sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın, Filistin ve Suriye'de yaşanan gelişmeler konusunda daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde bilgilendirme yapabilmesi için toplantıya kapalı oturumla devam edilmesine yönelik önerge oylandı. Önergenin kabul edilmesi üzerine, Komisyon kapalı oturuma geçti.