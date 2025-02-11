TIR parkı istiyoruz

Türkiye'de aldıkları ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkarak, Hamzabeyli Sınır kapısına gelen TIR'lar, soğukta havada yaklaşık 20 kilometre kuyruk oluşurdu. TIR sürücüleri yaşanan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğunun, sistem güncellemesinde ve Bulgaristan tarafındaki gümrüğün yavaş çalışmasından dolayı kaynaklandığını belirtti. Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen yüzlerce TIR sürücüsü, yaşanan yoğunluğun yetkililer tarafından çözüme kavuşturulmasını istedi. Kilometrelerce uzunluktaki sıralarda beklerken, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesislerin bile olmadığını ifade eden sürücüler, yaşanan duruma çözüm istedi.

Mersin'den dorse hava tüpünü aracına yükleyerek Almanya'ya götürmek için sınırda sıra bekleyen TIR sürücüsü Rahmi Kağan, soğukta mağdur olduklarını belirterek, "Bir park açmak istediler, toprak park açtılar. Toprak park yağmur yağınca çamur oldu. Çamur arabalarla birlikte gümrüğün içini de çamur ediyor. Vali beyimiz Yunus Sezer, bu sorunlarımızla ilgilenirse çok memnun oluruz. En çok yaşadığımız mağduriyetimiz bizim bu sıralarda beklemek. Buradan gelip bu sıra olmasa direk parka girsek orada kendi ihtiyaçlarımızı karşılarız" dedi.

20 KİLOMETRE KUYRUK VAR

Kastamonu'nun Tosya ilçesinden Romanya'ya taban döşemesi olan yükünü götürmek için yola çıkan 54 yaşındaki Doğan Gündoğdu, yaklaşık 20 kilometreden kuyruğa girdiğini ifade ederek, "Minimum 20 kilometreden kuyruğa girdim ve gece boyunca sabaha kadar uyumadan sürekli direksiyonun başında molalarımızı verip yolumuza devam etmek zorundayız. Çünkü karanlıkta yatıyoruz, tuvalet yok ve bayağı sıkıntılar yaşıyoruz. Burada mülteci ve arabalarımızda hırsızlık sorunları yaşıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın mazotu çalınıyor ve arkadaşlarımızın dorselerinin brandalarını yırtıyorlar. Bir an önce buranın bir sisteme girmesini istiyoruz. Bu şekilde duşumuzu alırız, istirahatimizi yaparız ve güvenli bir şekilde yolculuk yaparız" dedi.

İstanbul'dan tekstil ürünü yükünü Almanya'ya teslim etmek için uzun yola çıkan 56 yaşındaki TIR sürücüsü İsmail Sarıkaya, yapılacak sistemli bir TIR parkında dinlenmek istediklerini aktararak, "Orada yemeğimizi, istirahatimizi ve duşumuzu alıp uyumamız lazım. Bu şekilde zor ve sıkıntıya düşüyoruz. Stresteyiz, uyku yok, dün akşamdan beri uyku yok. Ben arkadaşımı kaldırıyorum, arkadaş da beni kaldırıyor yarım saat uykuyla" ifadelerini kullandı. İHA