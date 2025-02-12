13 ilde tarım arazilerine çökmüşlerdi: 5 milyar liralık vurgunda 11 hakim HSK’ya bildirildi

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Ankara, Edirne, Antalya'nın da aralarında olduğu 13 farklı ilde toplamda 54 bölünemez durumdaki tarım arazilerine çöken çete için harekete geçti. Başsavcılık, Organize suç örgütü lideri, yönetici, üyeleri ile 1 Tapu Müdürü, 1 Muhtar olmak üzere toplamda 48 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenledi.