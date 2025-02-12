13 ilde tarım arazilerine çökmüşlerdi: 5 milyar liralık vurgunda 11 hakim HSK’ya bildirildi

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Ankara, Edirne, Antalya'nın da aralarında olduğu 13 farklı ilde toplamda 54 bölünemez durumdaki tarım arazilerine çöken çete için harekete geçti. Başsavcılık, Organize suç örgütü lideri, yönetici, üyeleri ile 1 Tapu Müdürü, 1 Muhtar olmak üzere toplamda 48 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenledi.
HUKUKA AYKIRI KARARLARLA BÖLDÜRDÜLER
Şüphelilerin bölünemez statüdeki tarım arazilerini, çeşitli illerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davalar üzerinden alınan hukuka aykırı kararlarla böldürdüğü saptandı.
Ayrıca, tarımsal üretim ve verimlilik açısından da kamu zararına sebebiyet verdikleri, satışını yapmak sureti ile haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
48 şüpheliye yönelik gözaltı kararının verildiği soruşturmada, suçtan kazanıldığı düşünülen yaklaşık 5 milyar değerindeki mal varlığına tedbir konuldu.
11 HAKİM HSK'YA BİLDİRİLDİ
Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hukuksuz karar verdiği öne sürülen Gazipaşa Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Alper Ö., Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Özhan G., Şarköy Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Hacer A., Gündoğmuş Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Mehmet H., Tirebolu Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Betül D., Tuzluca Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Aslı U., Beyşehir Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Banu I., Safranbolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Saim Y., Sındırgı Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Bayram S., Sinanpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Merve K. ve Çan Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Ahmet Engin G. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi.
Hakimlerin yanı sıra hukuka aykırı işlemler yaptığı öne sürülen avukatlar Çağrı Özay, Dilara Arslan Balaban, Elifnur Gürcü, Elif Özay, Emek Şanlı, Emre Kılıç, Fatih Erkin, Gizem Simsar, İrem Feyza Türk, Mahmut Genç, Meliha Arslan Simitçi, Merve Işık, Merve Kahraman, Muhammet Gül, Mustafa Burkaz, Nilay Işık, Yasemin Dolu, Merve Erdil ve Aysun Naciye Özen hakkında ise Adalet Bakanlığı'ndan ön inceleme yapılması talebinde bulunuldu.