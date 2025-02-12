Asya turunda yoğun diplamasi trafiği devam ediyor! Başkan Erdoğan Endonezya’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malzeya'dan sonra bir diğer Asya ülkesi olan Endonezya'ya geldi.

Başkan Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı.

Ziyaret kapsamında Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısı düzenlenecek. Toplantıda, Türkiye-Endonezya ilişkilerinde gelinen son durum değerlendirilecek. Bu kapsamda öne çıkan başlıklardan biri de savunma sanayii işbirliğinin geliştirilmesi olacak.

Ziyarette küresel konular da gündeme gelecek. Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin sürdürülebilmesi için İslam ülkelerinin atması gereken adımlar ele alınacak

Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması konusunda ihtiyaç duyulan ortak çaba konuşulacak.

Ankara-Jakarta ilişkilerinde eğitim işbirliği de öne çıkıyor. Türkiye'de 4 bin 500 Endonezyalı öğrenci üniversite eğitimi alıyor. İki ülke arasında "Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi" mekanizması bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti marjında iki ülke cumhurbaşkanı ile bakanları bir araya gelerek ekonomi, kültür, güvenlik, teknoloji, eğitim alanında çalışmalar yapacak. İki ülkenin savunma sanayi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetlerinin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmış, bu tankların, 10'u Türkiye, 8'inin Endonezya'da üretilmesi kararı alındı.





Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha fazla işbirliğine gitmesi bekleniyor.