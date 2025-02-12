Başkan Erdoğan, Endonezya’da Mehter Marşı’na eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat tarihinde başlayan Asya turu devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, Malezya'dan sonra bir diğer Asya ülkesi olan Endonezya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehter Marşı'na eşlik etti

Başkan Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ortak basın toplantısı düzenlendi.

İki ülke arasında 12 alanda mutabakat metni imzalandı.