Başkan Erdoğan, Endonezya’da Mehter Marşı’na eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat tarihinde başlayan Asya turu devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, Malezya'dan sonra bir diğer Asya ülkesi olan Endonezya'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehter Marşı'na eşlik etti
Başkan Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ortak basın toplantısı düzenlendi.
İki ülke arasında 12 alanda mutabakat metni imzalandı.
MEHTER MARŞI'NA EŞLİK ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısının ardından Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından onuruna verilen resmi öğle yemeğine iştirak etti.
Yemekte iki ülkenin sembolik müzikleri dinletilirken Mehter Marşı da o eserler arasında yer aldı. Başkan Erdoğan, Mehter Marşı'nın çalındığı esnada marşa sözleriyle eşlik etti.
O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.