Başkan Erdoğan, İsrail’e Malezya’dan seslendi: Gazze işgalini sona erdir sebep olduğun zararı öde

Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'le ortak basın toplantısında konuştu:

Türkiye ve Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünü idrak ediyoruz. Türk ve Malay halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları asırlar öncesine dayanıyor.

Gazze'ye ayni yardımlarımızı göndermeye devam ediyoruz. Gazze ve Filistin konusunda Malezya'nın duruşunu takdirle takip ediyoruz. Sorunun özünde, İsrail'in işgal, istila ve katliam politikasında ısrar etmesi var. Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail'in verdiği sözleri yine tutmadığını gördük. İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir.

Bu itibarla, 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. Türkiye ve Malezya bu noktadaki çabalarını hız kesmeden sürdürecektir.

2019'da ilan ettiğimiz Yeniden Asya Girişimi'nde ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) merkezi konuma sahip. Malezya'nın 2025 yılı ASEAN dönem başkanlığını da tebrik ediyor, bu görevi en iyi şekilde yürüteceğine inanıyorum. Bu dönem zarfında ülkemizin ASEAN ile mevcut işbirliğinin daha üst seviyelere taşınmasını arzu ediyor, Malezya'nın bu yöndeki desteğine güveniyorum. Gazze'ye yardımlar sadece ne Malezya'nın ne de Türkiye'nin tek başına yapabileceği bir şey değil ama ASEAN üyeleri hep birlikte el ele verirsek bunun altından kalkarız diye düşünüyorum.



TÜRKİYE'YE GÜVENEN ASLA PİŞMAN OLMAZ

Başkan Erdoğan, "Türkiye-Malezya İş Forumu'nda konuştu: "Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sayısı 6 binden 80 binin üzerine çıktı. Ekonomi politikalarımız meyvelerini veriyor. Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız 'asrın felaketi' olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz. Son 20 yılda altyapıya 300 milyar dolara yakın yatırım yaptık. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı ikiye katladık. Şeffaf, öngörülebilir ve yatırımcı dostu politikalarımız sayesinde son 20 yılda 270 milyar dolara yakın uluslararası doğrudan yatırım çektik. Türkiye'ye güvenen, inanan, ülkemizin potansiyeline yatırım yapan girişimciler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pişman olmayacaklardır. Yeni ticaret hedefimizi bu ziyaretimizde 10 milyar dolar olarak tespit ettik. TUSAŞ başta olmak üzere savunma sanayii firmalarımız, Malezya'da başarılı işlere imza atıyor.



DÜNYA MÜSLÜMANLARININ LİDERİSİNİZ

Enver İbrahim basın toplantısında Erdoğan'a övgüler yağdırdı: Değerli dostum, kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Dünya Müslüman âleminin lideri, insan hakları sözcüsü, adalet savunucusu ve ayrıca adil sonuçlar bulunması konusunda çaba sarf eden bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız. Dünyada adalet ve barış istediğinizi söyleyen net bir lidersiniz.





11 ANLAŞMA İMZALANDI

Başkan Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim huzurunda iki ülke arasında enerjiden diplomasiye savunma sanayiinden ticarete kadar 11 anlaşma imzalandı.

PAMUKKALE BEYAZI TOGG HEDİYE ETTİ

Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e "Pamukkale beyazı" renginde Togg hediye etti. Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Enver'e yolcu koltuğunda eşlik etti. Erdoğan, ellerinde Malezya ve Türkiye bayrakları bulunan çocuklarla ilgilendi.



EMİNE ERDOĞAN, KUALA LUMPUR PERDANA BOTANİK BAHÇESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

TOPRAĞA BIRAKTIĞIMIZ FİDAN GELECEĞE KÖK SALSIN

Emine Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Perdana Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan'ı bahçeye gelişinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Van Azizah İsmail, Devlet Bakanı'nın eşi Zaliha binti Mustafa ve Kuala Lumpur Belediye Başkanı Maimunah Mohd Sharif karşıladı. Kuala Lumpur Belediyesi ve Malezya Yeşil Teknoloji ve İklim Değişikliği Kurumu'nun da aralarında olduğu çeşitli kamu kurumlarının stantlarını ziyaret eden Emine Erdoğan, atık malzemenin geri dönüştürülme süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Perdana Botanik Bahçesi anı defterini imzalayan Emine Erdoğan ve Dr. Van Azizah İsmail, ziyaret anısına bahçeye, gücü ve dayanıklılığı temsil etmesi ve derin kültürel öneme sahip olmasından dolayı "Malezya'nın Ulusal Ağacı" olarak nitelendirilen "merbau" ağacını dikti. Ziyaret kapsamında, Sıfır Atık Vakfı ve Kuala Lumpur Belediyesi arasında "Stratejik İşbirliği Anlaşması" imzalandı. Ayrıca Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile Malezya Yeşil Teknoloji ve İklim Değişikliği Kurumu Başkanı Shareen Shariza Dato Abdul Ghani tarafından da "Değişim Mektubu" imzalandı. Emine Erdoğan, "Ortak evimiz dünya için önemli bir dönüşümün habercisi olan anlaşmaların, bugün toprağa bıraktığımız fidan gibi geleceğe kök salmasını diliyorum" dedi.

ULUSLARARASI BİLİMDE KADIN VE KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJI:

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN PARLAYAN YILDIZLARI

Emine Erdoğan, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Yerli ve milli teknoloji hamlemiz günden güne ivme kazanırken, bayrağı daha da yukarıya taşıyacak olanlar kadınlarımızdır. Bilim kadınlarımız, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızları olacak" ifadelerini kullandı. ANKARA