DEM Partili Zeydan’a 3 yıl 9 ay hapis

DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Yargıtay'dan dönen "terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. 2018'de Hakkâri Yüksekova'da PKK'ya yönelik askeri operasyonların durdurulması için sivillere kapalı güvenlik bölgeye giren Zeydan, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına katılmadı. Mahkeme heyeti, Zeydan'ı "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan istinaf yolu açık olmak suretiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararı kesin karar olmamasına rağmen DEM'li Van Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılmasının da yolunun açıldığı öğrenildi. Bu arada, ocak ayında DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş da aynı mahkemede 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmıştı. Alağaş, bir gün sonra görevden alınırken İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapıldı.

GÜVENLIK ÖNLEMI ALINDI

Van İl Emniyeti, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın ceza alması nedeniyle belediye çevresi ile kentte yoğun güvenlik önlemi aldı. Zeydan daha önce katıldığı bir mitingde "PKK sizi tükürüğüyle boğar" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.