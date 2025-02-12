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Giriş Tarihi: 12.2.2025

Deprem yardımları 2 yıl sonra depodan çıktı

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Deprem yardımları 2 yıl sonra depodan çıktı

İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li eski yönetiminin, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan yüzlerce koli malzemeyi, deprem bölgesine göndermeyip depolarda çürüttüğü ortaya çıktı. "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın deprem felaketinin ardından yardım kampanyası başlattığı ancak toplanan yardımları bölgeye ulaştırmadığı anlaşıldı. İki yıl önce Esenyurt'taki bir depoya atılan yardım malzemeleri zamanla kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlar kendi bütçelerinden ayırarak kampanyaya gıda maddesi, kıyafet, hijyen ürünleri, bebek bezi ve mama gibi çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri bağışlamıştı. Bu yardımları bölgeye ulaştırmayan CHP'li yönetimin, Hatay için belediye bütçesiyle yaptırılan konteyner mutfağı da bölgeye göndermediği belirlendi.

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Deprem yardımları 2 yıl sonra depodan çıktı
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