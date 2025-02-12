Endonezya’da sevgi seli

Başkan Erdoğan, dün Malezya'dan Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya geçti. Erdoğan'ı, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konaklayacakları otele gelişinde, ellerinde Türk ve Endonezya bayraklarıyla kendilerini karşılayan Endonezyalı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi, ayaküstü sohbet etti.

Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bugün Subianto ile baş başa görüşmesi beklenen Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe ve Türkiye-Endonezya İş Forumu'na iştirak edecek. Jakarta sokakları, Erdoğan'ın gelişinden saatler önce Türk bayraklarıyla donatıldı. Erdoğan çifti ve Subianto'nun birlikte fotoğrafları 'Hoşgeldiniz' mesajlarıyla havaalanı çıkışına asıldı.