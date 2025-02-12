FETÖ’nün ‘tuzluk’ vekiline 7 yıl 6 ay hapis cezası

Eski AK Parti Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'a, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı. Mahkeme, Yıldırım'ın örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığını, Bank Asya'da hesabının bulunduğunu ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla bu bankaya para yatırdığını belirtti.

ELEBAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca, Yıldırım'ın 2012 yılında Pensilvanya'da Gülen'i ziyaret ettiği ve istifasından sonra da tekrar görüştüğü tespit edildi. Yıldırım, 17-25 Aralık sürecinde AK Parti'den istifa eden milletvekilleri arasında yer alıyordu. Yargılama sürecinde tutuklu bulunan Yıldırım, daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Mahkeme, Yıldırım'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

FETÖ'DEN YARGILANDILAR

FETÖ'nün siyaseti dizayn edebilmek amacıyla 2013'te kurulan 'siyaset mahrem yapılanması' içerisinde alan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla AK Parti'den eski milletvekilleri Hakan Şükür, İdris Bal ve eski bakan İdris Naim Şahin ile birlikte istifa eden AK Parti Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'a 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.