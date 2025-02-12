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Giriş Tarihi: 12.2.2025 18:12

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Suriye ile iş birliğini güçlendirme mesajı

Türkiye ile Suriye arasında diplomasi trafiği hız kazandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Ali Kedde ile gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmesinde, iki ülke arasında güvenlik ve iş birliği mesajları verdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Suriye ile iş birliğini güçlendirme mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye Arap Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Kedde ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Yerlikaya, Kedde'ye yeni görevinde başarı dileklerini ileterek iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesini temenni etti.

GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Görüşmede, Türkiye ile Suriye arasında içişleri ve güvenlik alanlarında karşılıklı yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin güvenlik ve diğer alanlarda her türlü desteğe ve yardıma hazır olduğunu vurguladı. Bu önemli temas, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Suriye ile iş birliğini güçlendirme mesajı
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