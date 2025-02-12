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Giriş Tarihi: 12.2.2025

İmralı çağrısını bu ay yapacak

ANKARA
İmralı çağrısını bu ay yapacak
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik beklenen çağrısıyla ilgili açıklamada bulundu. Oruç, "Çağrının 15 Şubat'ta olacağına dair haberler vardı. Ancak 15 Şubat'a yetişmeyebilir. Hem heyetimiz hem de parti merkezimiz istişareleri devam ettiriyor, istişarelerden çıkacak sonuçla birlikte Öcalan'a ulaştırılacak. Tahminimizce bu ay içinde tarihi çağrı gerçekleştirilebilir. Çağrı Kürt sorununun bugüne kadar devam eden çatışma ve şiddet yöntemiyle çözülmeyeceğine, sürecin hukuk ve siyaset zeminine taşınmasına ilişkin çağrı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
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İmralı çağrısını bu ay yapacak
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