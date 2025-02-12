Mehmet Sevigen’den CHP’deki ’ön seçim’ krizine ilişkin açıklama: İmamoğlu ile Yavaş arasında kargaşa göreceğiz

"MANSUR YAVAŞ DAHA BAŞINDAN BERİ ADAYDI"

Sevigen, sözlerine şöyle devam etti:

"Mansur Yavaş Halk Partili değil. CHP'nin oyları yüksek diye geldi. Ön seçime girersem kaybederim diye düşünüyor. CHP'lileri kırmamak istiyor. Bu bir ön seçim değil, biliyorsunuz; bu bir eğilim yoklamasıdır. Ön seçim, hâkim huzurunda yapılır. Seçime daha üç yıl var. Üç yılda kimler değişir. Belki de Mansur Yavaş'ın kafasında 'Nasıl olsa ben arayı bozmayayım, Ekrem Bey'in başına bir iş gelir, mahkemeler devam ediyor, sıra bana kalır,' gibi bir düşünce var. Kurtlar pusuya yatar ya, onun gibi bir hesap içinde olabilir. Gerçek yüzünü ortaya çıkarmıyor. İşin kısacası, Mansur Yavaş eninde sonunda aday olur."