Meke’yi kurtarma operasyonu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Meke Gölü'nü kurtarmak için hayata geçirilen Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde ilk aşamanın tamamlandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Konya Karapınar'daki "dünyanın nazar boncuğu" olarak nitelendirilen Meke Gölü'nün, iklim değişikliği ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle kuramaya yüz tuttuğu hatırlatıldı.

Bakanlığın 2020'den bu yana hazırlanan projeler ve bilim insanlarının önerileri doğrultusunda gölü kurtarmak için çalışmalar yürüttüğü aktarılan açıklamada, 2021'de inşasına başlanan Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin ilk etabının tamamlandığı, şehrin suyunu arıtan tesisin ikinci etabı da tamamlandığında Meke Gölü'ne ve çevresine yeniden can verileceği belirtildi.

İlk aşamada arıtılan atık sular, ileri biyolojik arıtma sistemlerinin de hayata geçmesiyle daha temiz hale getirilecek. 8.5 km'lik iletim hattı tamamlandığında tesisten elde edilecek arıtılmış su göle taşınacak.