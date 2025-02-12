MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin kullandığı mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı mağarada, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıklandı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi" denildi.