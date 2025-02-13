Aranan şahıslara nefes aldırılmıyor! Aranan 197 bin kişi yakalandı:10 yıldır aranan suç makinesi Karabük’te yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılında adeta suçlulara göz açtırmadı. Mahkemelerce haklarında yakalama kararı bulunan ve uzun yıllardır aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 0-5 yıldır aranan 195 bin 790 kişi, 5-10 yıldır aranan 1.249 kişi ve 10 yıl ve üzeri süredir aranan 901 kişi olmak üzere toplamda 197 bin 940 kişi yakalandı.

10 YILDIR ARANAN SUÇ MAKİNASI YAKLANDI

Karabük'te 10 yıldır aranan ve hakkında tam 59 ayrı aranma kaydı bulunan A.E. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Çocuğun Cinsel İstismarı ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarından hakkında 48 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanması, operasyonların başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

BAKAN YERLİKAYA: BİZDEN KAÇIŞ YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada suçlulara gözdağı verdi. "Hapis cezası bulunan ve adaletten kaçmaya çalışanların sokaklarımızda ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarına asla izin vermeyiz. Eninde sonunda yakalarız, bizden kaçış yok" diyen Yerlikaya, her il ve ilçede özel ekipler kurulduğunu ve bu ekiplerin kararlı bir şekilde çalıştığını vurguladı.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yerlikaya, "Durumundan şüphelendiğiniz kişileri 112'ye bildirin. Biz gereğini yaparız" diyerek halkın desteğinin önemine dikkat çekti.