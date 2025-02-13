Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir, imara açılacak arsa değildir

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümden başka her yolun uçurum olduğunu belirterek, "Geldiğimiz bu aşamada 5 Ağustos 2024 tarihinde önerdiğim "Kudüs Paktı" teklifi mutlaka değerlendirilmeli, bölgesel huzur ve güvenlik kuşağının teessüs ve tecellisi süratle temin edilmelidir." ifadelerini kulandı.

"VEBALİ ÇOK AĞIR BİR SUÇ VE SKANDALDIR"

"İnsanlık kalıcı barış ve huzura hayli susamış, hakikat ve hakkaniyet çağrıları daha da şiddetlenmiştir.

İnsanlığın bilcümle pençesine düştüğü manevi buhranlar ve maddi buzlanmalar maalesef görüş açılarını daraltmakla kalmamış heves ve heyecanları da darboğaza sürüklemiştir.

İşin özünde hayat dediğimiz kısmen müşahhas kısmen mücerret nitelikli karmaşık döngü kapsamında felah ve ferah ümitleri bir türlü beklenen ve hak edilen seviyelere de sıçrayamamıştır.

Dürüst ve samimi bir hissiyatla ihata edilmiş geniş çaplı bir vicdan muhasebesi yapılmadan daha iyi, daha insani bir dünyanın arayış adımları çöl kuraklığındaki serap gibi kaybolup gidecektir.