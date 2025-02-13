Bakan Kurum’a Hatay’dan hemşerilik beratı

"OLAĞANÜSTÜ GAYRETLE ÇALIŞARAK…"

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'ne AK Parti grubunun teklifi ile getirilen ve "6 Şubat'taki depremlerden sonra başta Hatay'mız olmak üzere depremden etkilenen bölge illerinde olağanüstü bir gayretle çalışarak şehirlerimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli katkıları olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi" ifadelerinin yer aldığı önerge kabul edildi.

MALATYA'NIN DA FAHRİ HEMŞEHRİSİ

Konutların yer seçiminden, inşaatların ilerleme durumuna, yol ve alt yapı hizmetlerine kadar pek çok konuyu 11 ilde yerinde inceleyen Bakan Kurum'a daha önce asrın felaketi sonrası yaptığı çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından da fahri hemşehrilik beratı verilmişti.