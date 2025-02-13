Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e İliç tepkisi: Milletimizin yası üzerinden sefil bir propaganda yürütüyorsunuz

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu iadeleri kullandı:
Sayın Özgür Özel, hukuk, bilirkişi, ilgili mevzuat cevabı ortaya koyduğu halde hala gerçeği eğip bükmek ya kötü niyet ya da cehalettir. Bu bir. İliç'te hayatını kaybeden vatandaşlar canımızdır, kardeşimizdir, acımızdır. Allah hepsine rahmet etsin. Onlardan geriye kalanlar devletimize emanettir. Bu iki.
SEFİL BİR PROPAGANDA YÜRÜTÜYORSUNUZ.
Biz, sizi deprem illerinden, afet bölgelerinden iyi tanırız. Deprem turistleri olarak politik müsamerelerinizi yapıp gittiniz. Ardınıza bile bakmadınız. Ne tek çivi çaktınız ne de bir derde derman oldunuz. Şimdi de milletimizin bir başka yası üzerinden sefil bir propaganda yürütüyorsunuz. Bu üç.