Bakan Memişoğlu, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nin açılışını yaptı: Afet durumunda 3 gün kendine yetecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ni hizmete açtı. Açılışında konuşan Bakan Memişoğlu, "Depremde kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Depremin üzerinden iki yıl geçti. Bu süreçte, devletimiz gözünü deprem bölgesinden ayırmadı. Zor günleri aşacağımıza dair umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Yaralarımızı sarmak için seferber olduk. Yıkılan hastanelerimizin yerine hızla yenilerini yapmaya koyulduk. Kısa süre içinde, Hatay'da Erzin, Payas ve Altınözü devlet hastanelerini, Gaziantep'te Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerini, Kahramanmaraş'ta Nurhak ve Türkoğlu devlet hastanelerini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.

400 YATAKLI HASTANE

Türkiye'de sağlık alanında yapılan yatırımları anlatan Memişoğlu, şöyle devam etti: "Bugün hizmete açtığımız 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanemiz de 'önce insan' vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri. Yapımında ağır çelik yapı tekniği kullanıldı, depreme dayanıklı şekilde inşa edildi. 55 bin 755 metrekare alana sahip hastanemiz bünyesinde, 86 poliklinik, 12 ameliyathane, 12 yenidoğan yoğun bakım olmak üzere toplam 81 yoğun bakım yatağı, anjiyo ünitesi, fizik tedavi ünitesi ve diyaliz gibi özellikli birimleri bulunuyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılmış ve ileri teknolojiye sahip altyapısı var. Afet durumlarında 3 gün boyunca herhangi bir yardım almaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahip. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun."