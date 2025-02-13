Başkan Erdoğan: Netanyahu ve Trump’ın planı dünya barışına tehdit

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da özel röportaj verdi. Başkan Erdoğan, röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR TEHDİT"

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son zamanlarda ilerlettiği ortaklık hakkında, "Trump'ın Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşma yapması ve meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Trump'ın geçen dönemki davranışı ile şu andaki bu tür açıklamalarını dünyadaki birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum. İyi bir gelişme olarak görmüyorum." ifadelerini kullandı.

İSRAİL TEHDİT

İsrail'in demokratik bir rejim olmadığını vurgulayan Erdoğan, elindeki silahlar ve bombalarla mazlum ülkeleri tehdit eder hale geldiğini belirtti.

"GAZZE'Yİ KİMSE FİLİSTİNLİLERİN ELİNDEN ALAMAZ"

Erdoğan, "Gazze'yi kimse Filistinlilerin Gazzelilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek dünya barışı için farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide evet demek beni düşündürmektedir." diye konuştu.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Bu yanlışlardan dönülmesini temenni ettiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

ERDOĞAN: GAZZE PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda da Gazze'ye ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, "15 aydır İsrail'in katliamlarına ve soykırımına maruz kalan Gazze'de bizim de katkı sunduğumuz bir süreç sayesinde geçici ateşkes sağlanmıştı. Filistinliler taahhütlerini yerine getirirken İsrail'in yine verdiği sözleri tutmaması sebebiyle maalesef ateşkes mutabakatı önceki gün çıkmaza girdi. Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına doğru sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Şu gerçeği bir kez daha önemle ifade etmek istiyorum; Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir. İnşallah ebediyen de öyle kalacaktır. Filistinlilerin uğrunda on binlerce evladını şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.