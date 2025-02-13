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Giriş Tarihi: 13.2.2025 21:05 Son Güncelleme: 13.2.2025 21:09

Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.

Başkan Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği bu mübarek gecenin Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.

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Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
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