Discord erişime açıldı mı?

Discord erişim engeli 2025 Şubat ayı devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor. Türkiye'de mahkeme kararı ile geçtiğimiz aylarda kapatılan Discord erişim engeli ile ilgili önemli açıklama geldi. Konuyla ilgili Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Sosyal medya platformlarının dışında zaten bir engel koyalım istemiyoruz." ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından Discord Türkiye erişim yasağı ile ilgili gözler mahkeme kararına çevrildi. Peki, Discord ne zaman açılacak, açıldı mı? Discord erişim engeli son durum nedir? İşte, o konu hakkında bilgiler.

DİSCORD AÇILACAK MI?

A Haber'de gündeme yönelik önemli açıklamalar yapan Bakan Uraloğlu şunları söylemişti; Roblox ve Discord bizim içerik çıkarma ile ilgili taleplerimizi karşılamış olsalardı onların bir mahkeme kararı sonucunda kapanmaları gerekmeyecekti. Erişime engel konulması gerekmeyecekti. Dolayısıyla bu anlamda bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Sosyal medya platformlarının dışında zaten bir engel koyalım istemiyoruz. Ama hukuki süreç ile kapanmış olduğu için söyleyeceğimiz bir şey yok. Ancak hukuki bir süreçle tekrar onların açılması söz konusu olacak.

Öte yandan sosyal medyada Discord'un yeniden erişeme açıldığıyla ilgili iddialar gündem oldu.

DİSCORD AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz Ekim ayında Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar doğrultusunda, Discord platformuna erişim engeli getirildi. Bakan Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, erişim engelinin hukuki bir süreç doğrultusunda uygulandığını ve platformların tekrar erişime açılmasının da benzer şekilde hukuki işlemlerin tamamlanmasına bağlı olduğunu ifade etmişti.

DISCORD NEDEN KAPANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.