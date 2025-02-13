Gazze’yi ilhak planı gayrimeşru

Başkan Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan burada önemli mesajlar verdi:

Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez. Bunu aşındıracak her türlü adım, her türlü teklif ve proje bizim nazarımızda gayrimeşrudur, daha fazla çatışma, daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan, bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Hukukta prensip, zararı müsebbibinden tahsildir.

Sayın Subianto'yla savunma sanayiinde işbirliği imkânlarını gözden geçirdik. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine yönelik çalışmaları ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, enerji, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'nın inşasında, dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını arzu ediyoruz.



SUBIANTO: OSMANLI'DAN BERİ GÜÇLÜ BAĞIMIZ VAR

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ortak basın toplnatısında "Endonezya ve Türkiye'nin yüzyıllardır ilişkileri var ve Osmanlı'dan beri bağımız çok güçlü şekilde devam ediyor" dedi. Türkiye-Endonezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın düzenlendiğinin altını çizen Subianto "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler en yüksek seviyeye ulaştı. Sayın Erdoğan'la görüşmemez samimi bir havada gerçekleşti. Endonezya ve Türkiye arasında ortaklığı güçlendirme konusunda kararlıyız. İki ülke halkının refahı ve düzenleri için birçok konuyu ele aldık. Savunma sanayiinde mevcut projeleri ve ilave işbirliği imkânlarını gözden geçirdik" dedi.



TB3 VE AKINCI İÇİN ORTAK ÜRETİM İMZASI

Başkan Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto huzurunda, iki ülke arasında enerjiden sağlığa, teknolojiden savunma sanayiine kadar 13 anlaşma imzalandı. BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında "Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması" yapıldı. İletişim Başkanlığı, Erdoğan ile Subianto tarafından yapılan 64 maddelik ortak beyanı paylaştı. 10 milyar ABD Doları hacmindeki ikili ticaret hedefine ulaşma kararı teyit edilerek bu hedefe, ilk aşamada 2026'ya kadar iki ülke arasında sınırlı tercihli ticaret anlaşması, sonraki aşamada ise Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na yönelik tercihli ticaret planı geliştirilerek ulaşılabileceği belirttildi.





YEMEKTE MEHTER MARŞINA EŞLİK ETTİ

Endonezya'da Başkan Erdoğan'ın onuruna verilen yemekte seslendirilen her iki ülkenin sembolik müzikleri arasında mehter marşı da yer aldı. Erdoğan, mehter marşı çalındığı sırada "Kahret vatan düşmanını/ Çeksin o melun zilleti" sözleriyle marşa eşlik etti. Bu özel anlar, kameralara yansıdı.



TOGG'DA SAMIMI SOHBET: SES DUYUYOR MUSUN ENVER?

Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya Togg hediye etti. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Asya turunun ilk durağı olan Malezya'da Togg hediye ettiği Başbakan Enver İbrahim'le test sürüşündeki diyalogları gülümsetti.

Direksiyona geçen Enver İbrahim'in "Benim sürücülüğüme güvendiğinize şaşırdım. 'Eşim de sürüşten önce 'Emin misin?' diye sordu. Normalde hiç araba kullanmam" sözleri Erdoğan'ı güldürdü. Erdoğan, "Araçta ses duyuyor musun? Ses var mı?" diye sorunca Enver İbrahim de "Hayır araç çok sessiz" ifadelerini kullandı. Test sürüşünde iki lidere Bilal Erdoğan da eşlik etti.



ÇOCUKLARIN SEVGİSİ DOSTLUĞUN MIRASI

Emine Erdoğan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Türkçe eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelen Emine Erdoğan duyduğu mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı: "Türkiye ve Endonezya arasındaki 16'ncı yüzyıldan günümüze uzanan bir dostluğun mirasına tanıklık ediyoruz. Bu mirası geleceğe taşıyan en önemli köprülerden biri olan Yunus Emre Enstitüsü'nde, Türkçe eğitimi alan gençlerle buluşmaktan mutluluk duydum. Öğrenme heyecanları ve Türkiye'ye duydukları sevgi, halklarımız arasındaki güçlü bağın en güzel yansıması. 'Osmanlı-Endonezya İlişkileri Arşiv Belgeleri Sergisi'nde ise iki ülkenin köklü dostluğunun ne denli kuvvetli olduğunu hatırlatan belgeleri inceledim."

'SIFIR ATIK GELECEĞIN ANAHTARI'

Emine Erdoğan, Türk bilim insanlarının Antarktika'da mikroplastik tespit etmesine ilişkin, "Gözle görülmeyecek kadar küçük ama geleceğimizi tehdit edecek kadar büyük olan mikroplastikler, dünyaya bir kez daha sorun kadar çözümün de küresel olduğunu söylüyor. Bu yüzden 2017 yılında başlattığımız Sıfır Atık hareketi yalnızca bir proje değil, atıksız bir geleceğin anahtarıdır" dedi.