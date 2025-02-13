Gökdoğan’dan tam isabet

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN'ın atış testinde hedef uçağı tam isabet vurduğunu sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüyle duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de paylaşımında, havadan havaya füze yeteneğinin, hava hakimiyeti ve caydırıcılığın en önemli unsurlarından olduğuna dikkati çekti. Görgün, "Gökdoğan, bu alandaki yerli ve milli gücümüzü perçinleyen stratejik bir adım. Bu başarıda emeği geçen kurumlarımızı, mühendislerimizi ve sanayimizi tebrik ediyorum. Güçlü AR-GE, güçlü işbirliği, güçlü Türkiye" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA