Şaibeli kurultay mevzuata aykırı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP'nin şaibeli kurultayı hakkında konuşan Bakan Tunç, "CHP kurultayı sonrasında birtakım iddialar ortaya atıldı. İddiaları ortaya atanlar CHP mensuplarıydı. Bursa'da bir başvuru söz konusu olunca, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Ankara'ya gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı ocak ayında başlattı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programındaki ifadelerinden sonra soruşturma tamamen gündeme oturmuş oldu" dedi. "Sayın Hamzaçebi'nin de bir beyanatı oldu. Şaibe tartışmalarıyla ilgili mevcut yönetimin susmasını eleştirdiler" diyen Bakan Tunç şöyle devam etti: "Bir cevap verilmesi gerektiğini söylediler. Sadece Kılıçdaroğlu ile Hamzaçebi değil, birçok partili şaibe söylentilerini dile getirdiler. Bu iddialar Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesine baktığımız zaman, bu tür davranışların suç teşkil edeceğini gösteren mevzuatımız var. Bu mevzuat karşısında, bu iddialar da sürekli yaygınlaştığında, partililer tarafından birtakım iddialar ortaya atıldığında, başsavcılığın bu iddiaları değerlendirmesi gerekir. Somut delil elde edilirse, bu noktada soruşturma devam eder ve yargı kararını verir."

SİYASİ OPERASYON DEĞİL

CHP'li belediyeler hakkında başlatılan soruşturma hakkında "Bazı belediye başkan yardımcıları ile belediye meclis üyelerinin terör örgütleri mensuplarıyla irtibatlarının olduğuyla ilgili iddialar söz konusu" diyen Bakan Yılmaz Tunç, "Bu soruşturmaları farklı şekilde nitelendirmek, siyasi operasyonmuş gibi sunmak doğru değil" diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin, "Tehdide varan sözler ifade ediliyor. Bu doğru değil. Onlar 'yargı tacizi' diyor, aslında yargıya taciz var" açıklamasında bulunan Adalet Bakanı Tunç şöyle devam etti: "Seyyar giyotin gibi yakışıksız bir ifadenin cumhuriyet başsavcısına karşı kullanıldığında orada yargının susmasını bekleyemezsiniz. Bu ifadeler sorunlu. Bırakalım yargı kendi işini yapsın. Yargı en doğru sonuca ulaşacaktır."

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili 22 tutuklunun olduğunu belirten Bakan Tunç şunları söyledi: "Bu soruşturma üzerinden de birtakım polemikler yapıldı. Bazı beyanlar gerçekten milletimizi de, oradaki hayatını kaybedenlerin yakınlarını da derinden yaralayan hususlar. Bazı siyasilerin 'Bunlar kusursuzdur, bunlar kusurludur' demesi doğru değil. Soruşturma devam ediyor."